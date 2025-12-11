Angers-Nantes venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati Esonerato Castro nei bretoni sfavoriti al Raymond Kopa

Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45 si disputa l’anticipo del sedicesimo turno di Ligue 1 tra Angers e Nantes. La sfida si gioca al “Raymond Kopa” e vede i bretoni, ormai sfavoriti, affrontare un’Angers in cerca di continuità. Esonerato Castro, il match promette emozioni e sfide tattiche tra le due squadre.

Si apre il sedicesimo turno di Ligue1 con l’anticipo del venerdì tra l’Angers di Dujeux e il Nantes. Gli Scoitses hanno trovato la terza vittoria nelle ultime 4 gare espugnando l’Allianz Riviera di Nizza trovando il gol nel primo tempo con Belkhdim e difendendosi con ordine senza rischiare troppo. Quinta vittoria stagionale e un comodo +7 sul terzultimo posto per una squadra che non finisce di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Angers-Nantes (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Esonerato Castro nei bretoni sfavoriti al “Raymond Kopa”

Angers S'IMPOSE et FAIT TREMBLER Nantes | 32ème journée - Ligue 1 McDonald's 24/25

Video Angers S'IMPOSE et FAIT TREMBLER Nantes | 32ème journée - Ligue 1 McDonald's 24/25 Video Angers S'IMPOSE et FAIT TREMBLER Nantes | 32ème journée - Ligue 1 McDonald's 24/25

Cerca Video Caricamento del Video...

BAADHI YA MECHI ULAYA Strasbourg - Brest Angers - Lens Le Havre - Lille Lorient - Nice Lyon - Nantes Hamburger SV - Stuttgart Eintracht Frankfurt - Wolfsburg Freiburg - Mainz Lecce - Torino Pisa - Inter Atalanta - Fiorentina AS Roma - Napoli Real Socied - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Angers vs Nantes – 12 Dicembre 2025 - Nantes del 12 Dicembre 2025, valida per la Ligue 1 e in programma alle 20:45 allo Stadio Raymond- Da news-sports.it

Pronostico Angers-Nantes: poche emozioni ma una certezza - Nantes è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it