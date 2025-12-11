Angel e Debora l’amore ai tempi del karaoke | la proposta di matrimonio nel ristorante di sushi

Angel e Debora, una coppia di Rimini, hanno vissuto un momento indimenticabile nel loro ristorante di sushi, durante una serata dedicata al karaoke. Mentre Debora si preparava a cantare, Angel ha colto l’occasione per fare la proposta di matrimonio, creando un ricordo speciale che resterà nel tempo.

Rimini, 11 dicembre 2025 - L’amore ai tempi del karaoke. Lei ha preso il microfono, convinta di cantare un brano di Tiziano Ferro. E invece, sul maxi schermo, dopo qualche secondo è apparsa la dichiarazione d’amore di lui. Alla fine, Angel si è inginocchiato, ha preso la mano della sua Debora e porgendole l’anello le ha fatto la fatidica proposta: “Vuoi sposarmi?”. La proposta di matrimonio durante il karaoke a Rimini. Il video Lacrime e un fragoroso ‘sì’ tra gli applausi del locale. Lei è scoppiata a piangere dopo aver urlato ‘sì’, tra gli applausi degli altri clienti del locale. L’insolita proposta di matrimonio è andata in scena ieri sera al Maki flores, ristorante di sushi (e non solo) in piazzetta Mazzini a Rimini, famoso per le sue serate dedicate al karaoke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it