Angel e Debora l’amore ai tempi del karaoke | ecco la proposta di matrimonio nel ristorante di sushi

Angel e Debora, una coppia di Rimini, hanno vissuto un momento indimenticabile durante una serata al ristorante di sushi. Tra una canzone e l’altra, Debora ha preso il microfono, dando inizio a una proposta di matrimonio emozionante che ha conquistato tutti i presenti, dimostrando come l’amore possa nascere anche tra note e risate.

Rimini, 11 dicembre 2025 - L’amore ai tempi del karaoke. Lei ha preso il microfono, convinta di cantare un brano di Tiziano Ferro. E invece, sul maxi schermo, dopo qualche secondo è apparsa la dichiarazione d’amore di lui. Alla fine, Angel si è inginocchiato, ha preso la mano della sua Debora e porgendole l’anello le ha fatto la fatidica proposta: “Vuoi sposarmi?”. La proposta di matrimonio durante il karaoke a Rimini. Il video Lacrime e un fragoroso ‘sì’ tra gli applausi del locale. Lei è scoppiata a piangere dopo aver urlato ‘sì’, tra gli applausi degli altri clienti del locale. L’insolita proposta di matrimonio è andata in scena ieri sera al Maki flores, ristorante di sushi (e non solo) in piazzetta Mazzini a Rimini, famoso per le sue serate dedicate al karaoke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angel e Debora, l’amore ai tempi del karaoke: ecco la proposta di matrimonio nel ristorante di sushi

