Andrea Diprè si finge capotreno e controlla i biglietti | denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche – Il video

Andrea Diprè si traveste da capotreno e controlla i biglietti in un video su YouTube, suscitando polemiche. L'episodio ha portato alla sua denuncia per usurpazione di funzioni pubbliche, poiché si è vestito con abiti da controllore e ha simulato un ruolo ufficiale a bordo di un treno regionale.

«Sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia, faccio il controllore, tolleranza zero». Con questa battuta Andrea Diprè apre un video ironico su YouTube, in cui, vestito con giacca e cravatta, finge di verificare i biglietti a bordo di un regionale. La messinscena, però, gli è costata cara. Il 51enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per essersi spacciato per un vero dipendente di Trenitalia sulla tratta Portogruaro–Venezia e per aver diffuso online il filmato della falsa ispezione. Il video. La farsa è andata in scena lo scorso ottobre, quando Diprè, noto personaggio mediatico noto per contenuti trash e provocazioni varie su sesso e droga, ha girato un video in cui appare mentre verifica i biglietti dei passeggeri a bordo di un convoglio regionale, presentandosi come capotreno in servizio. 🔗 Leggi su Open.online

