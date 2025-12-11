Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando | Avevo 39 di febbre salvatemi la vita per la semifinale

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu è stata ricoverata in ospedale a causa di febbre alta. L'attrice e conduttrice ha condiviso l'esperienza, chiedendo aiuto per poter partecipare alla semifinale, evidenziando le difficoltà affrontate dopo la trasmissione.

Andrea Delogu è finita in ospedale subito dopo la puntata di Ballando con le stelle 2025 trasmessa sabato 6 dicembre. La conduttrice ha rivelato di aver affrontato l’intera esibizione con una febbre che sfiorava i 39 gradi, nascondendo le sue condizioni per evitare una possibile squalifica dal programma. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Delogu in una clip di Ballando segreto, dove ha spiegato nel dettaglio le drammatiche ore successive alla diretta televisiva. “Ci ho ballato sopra, ho sudato tanto perché ho preso anche le medicine”, ha dichiarato la concorrente, che partecipa al programma in coppia con il maestro Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando: “Avevo 39 di febbre, salvatemi la vita per la semifinale”

