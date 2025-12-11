Ancona che brilla 2025 | il Natale dorico entra nel vivo tra cori di bambini mercatini Babbo Natale e iniziative in tutta la città

ANCONA- Il Natale dorico che entra nel vivo con il secondo weekend di "Ancona che brilla 2025". In programma numerosi eventi che vedranno protagonisti soprattutto i bambini. Gli oltre 700 studenti degli istituti comprensivi della città cominciano dal 13 dicembre le loro esibizioni sotto il grande.

Ancona che brilla 2025: la città accende il Natale tra luci, magia e grandi eventi - Capodanno si terrà in Piazza Cavour e sarà Francesca Michielin l'artista che si esibirà "Ancona che brilla 2025" torna il format che accende il Natale ad Ancona.

"Ancona che brilla 2025" sempre più diffuso: eventi al Piano e in Centro per tutto il periodo natalizio - Molto importante, a detta di tutti i protagonisti, è stata la stretta collaborazione tra i commercianti e l'a ...