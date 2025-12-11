Anche Amnesty si accorge dei crimini di Hamas a Gaza

Amnesty International ha annunciato per la prima volta l'accusa di crimini contro l'umanità nei confronti di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi, in relazione agli attacchi avvenuti il 7 ottobre 2023 a Gaza. Questa decisione rappresenta un passo importante nel riconoscimento delle responsabilità e delle violazioni commesse durante il conflitto.

Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità legati agli attacchi del 7 ottobre 2023. In un nuovo report di 173 pagine l'organizzazione documenta violazioni del diritto internazionale, crimini di guerra e maltrattamenti agli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. La ricerca conclude che la maggior parte dei civili uccisi il 7 ottobre è stata uccisa da combattenti palestinesi e che tutti i sequestrati sono stati detenuti illegalmente. Amnesty riporta prove di violenze fisiche e sessuali e di uccisioni da parte dei rapitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anche Amnesty si accorge dei crimini di Hamas a Gaza

