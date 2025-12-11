Amt incontro in Regione | ' fondino' per gli esodi e ipotesi azienda unica regionale

Giovedì 11 dicembre 2025 si è tenuto un incontro tra sindacati del trasporto pubblico locale e la Regione, alla presenza del presidente Bucci e dell'assessore Scajola. Al centro del confronto, il fondo per gli esodi e l'ipotesi di creare un'azienda unica regionale, con l'obiettivo di migliorare il settore e affrontare le sfide attuali.

Nella mattina di giovedì 11 dicembre 2025 si è svolto l'incontro tra i sindacati del trasporto pubblico locale e la Regione, il presidente Bucci e l'assessore Scajola. Per i sindacati sono tre le novità più rilevanti.Il progetto di creazione di un'agenzia regionale, che avrà un suo sviluppo nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

