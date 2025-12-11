Amnesty | Hamas ha commesso crimini contro l’umanità

Amnesty International ha pubblicato un rapporto in cui accusa Hamas di aver commesso crimini contro l’umanità, inclusi omicidi e torture, in seguito all’attacco e al massacro del 7 ottobre 2023. Il documento evidenzia le gravità delle violazioni e le implicazioni delle azioni del gruppo armato nella regione.

Amnesty International, nel suo rapporto, scrive che Hamas, con l’attacco e il massacro del 7 ottobre 2023, ha commesso crimini contro l’umanità, tra cui omicidi e torture. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Amnesty: Hamas ha commesso crimini contro l’umanità

MEDIO ORIENTE | Gli Usa invitano l'Italia ad aderire al Consiglio di pace per Gaza. Axios: 'Roma convocata con Berlino'. Amnesty: 'Crimini contro l'umanità di Hamas' #ANSA Vai su X

#Tg2000, #11dicembre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Lavrov #Birmania #MedioOriente #Hamas #Amnesty #Israele #Gaza #Milano #OraDiReligione #Scuola #Chailly #PapaLeoneXIV #Cultura #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas: “Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità” - Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il ... Si legge su fanpage.it

“Hamas ha commesso crimini contro l’umanità dopo 7 ottobre”/ Report Amnesty stana terroristi islamisti a Gaza - Rapporto di Amnesty International sui crimini di guerra compiuti da Hamas durante e dopo il 7 ottobre 2023: violenze, stupri, esecuzioni choc ... ilsussidiario.net scrive