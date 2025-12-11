Amnesty accusa Hamas di crimini contro l’umanità

Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. L'organizzazione ha evidenziato violazioni gravi dei diritti umani, sottolineando la gravità delle azioni e le conseguenze per le vittime coinvolte nel conflitto.

