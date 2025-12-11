‘Ammazzare stanca’ il cinema sotto Natale no | da Tornatore a Gabriel Montesi ecco cinque film in sala

Durante il periodo natalizio, il cinema propone una selezione di film coinvolgenti e diversificati. In questa lista, spiccano cinque titoli in sala, tra cui il nuovo lavoro di Tornatore e il film di Gabriel Montesi. Tra le pellicole, emerge anche

Questa volta parliamo di cinque film in sala. Con Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino, riemerge la vera storia di Antonio Zagari, il primo pentito ‘ndranghetista. Daniele Vicari mette in scena un crime aspro sul varesotto decadente degli anni Settanta, con ferite dilaganti tra rapine in gioielleria e spaccio d’eroina. È questa la prima spaccatura famigliare degli Zagari. Il padre, interpretato in calabro da un Vinicio Marchioni oscuro e intransigente con la filosofia di pizzo, rapina e omicidio da un lato; dall’altro il figlio più indipendente Antonio, con il grugno disincantato di Gabriel Montesi, la repulsione segreta per il sangue versato e le ambizioni diverse che lo porteranno a cambiare, e non sempre al suo fianco il fratello minore, più fragile e sottomesso, con il volto emaciato di Andrea Fuorto, attratto dal nuovo e milionario business della roba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it