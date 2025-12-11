Amici Giorgia non è più un’allieva di Alessandra Celentano | Non siamo compatibili

Giorgia Foglini non sarà più allieva di Alessandra Celentano ad Amici 25. La decisione, comunicata dalla stessa Celentano, sorprende il pubblico e segna un cambiamento nel percorso della concorrente nel talent show di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano non sarà più la maestra di Giorgia ad Amici, la decisione stupisce tutti. Giorgia Foglini non potrà più contare sugli insegnamenti di Alessandra Celentano ad Amici 25, la maestra di ballo infatti ha deciso di non seguire più il suo percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Preoccupata per la sfida l'allieva si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è stato per niente apprezzato dalla Celentano, ha anche detto che per lei le sue coreografie sono difficili. La maestra l'ha convocata in sala prove per avere un confronto, tra le varie cose le ha detto: "Ti ho scelta perché ho visto del potenziale, ho visto altro.