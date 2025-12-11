Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 14 dicembre 2025 | ospiti e news | Spoiler
Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in programma il 14 dicembre 2025. L’evento, atteso da molti spettatori, promette momenti emozionanti e sorprese con ospiti speciali. Scopri tutte le novità e le news che caratterizzeranno questa edizione, trasmessa nel primo pomeriggio di domenica su Canale 5.
C’è grande attesa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi in onda nel primo pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025 su Canale 5. Dopo giorni di polemiche, ma soprattutto dopo l’ultimo nuovo ingresso, in molti sono curiosi di vedere come sarà la classifica post gara canto. Grazie alla registrazione odierna siamo qui – come ogni settimana – per fornirvi tutti gli spoiler su ospiti, esito delle sfide e varie gare. Siete curiosi? Scoprite cosa è accaduto nella scuola più spiata d’Italia insieme a noi. Amici di Maria De Filippi anticipazioni 14 dicembre: gli ospiti della puntata. Cosa è emerso dalla registrazione odierna di Amici di Maria De Filippi per la puntata del 14 dicembre? Cosa dicono le anticipazioni sugli ospiti presenti in studio? Ebbene nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Alberto Urso, Stash, Irama, Annalisa, Emma, Giordana Angi, Sarah Toscano, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Cristiano Malgioglio Carlo Verdone, Gigi d’Alessio, Noemi, Fiorella Mannoia e Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
È stato bellissimo tornare a casa ? Grazie Amici di Maria De Filippi. • Come Noi Mai è vostra ?
