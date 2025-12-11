Amici | Alessandra Celentano interrompe il percorso con un’allieva | Cerca un nuovo professore

Durante il daytime di Amici 25, Alessandra Celentano ha preso una decisione sorprendente interrompendo il percorso di una sua allieva, suggerendole di cercare un nuovo professore. L'episodio ha suscitato curiosità tra i fan, che si sono chiesti i motivi di questa scelta improvvisa e le ripercussioni sulla giovane concorrente.

Nel daytime di Amici 25, Alessandra Celentano ha sorpreso il pubblico e, soprattutto, una delle sue allieve, con una decisione inaspettata. La maestra di danza classica ha convocato Giorgia Foglini in sala prove per comunicarle che non proseguiranno più il percorso insieme all'interno della scuola. Il ballottaggio del 7 dicembre all'origine della frattura. Tutto nasce dal ballottaggio del 7 dicembre, che ha visto Giorgia e Anna finite penultima e ultima nella classifica finale del pomeridiano. A decidere chi dovesse effettivamente affrontare la sfida sono stati gli stessi allievi, che hanno scelto Giorgia.