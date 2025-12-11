Amici | Alessandra Celentano convoca un' allieva | Siamo incompatibili cerca un altro professore

Durante le riprese di Amici, Alessandra Celentano ha deciso di sospendere l'insegnamento a una sua allieva, ritenendo che ci fosse un’incompatibilità tra loro. Dopo un confronto diretto e un commento in casetta, la maestra ha concluso il rapporto, lasciando la ballerina alla ricerca di un nuovo professore per proseguire il percorso nel talent.

Un commento in casetta e un confronto diretto hanno portato la maestra a chiudere il rapporto. Ora la ballerina dovrà trovare un nuovo professore per restare nella scuola. Nel daytime di Amici, Alessandra Celentano ha spiazzato il pubblico - ma soprattutto una delle sue allieve - con una decisione del tutto inattesa. La maestra di danza classica, infatti, ha convocato Giorgia Foglini in sala prove, dove le ha comunicato di non voler più proseguire il percorso insieme all'interno della scuola. Il ballottaggio del 7 dicembre che ha scatenato tutto Il motivo? Una frattura nata dopo l'ultimo pomeridiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici: Alessandra Celentano convoca un'allieva: "Siamo incompatibili, cerca un altro professore"

