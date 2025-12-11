Amici 25 anticipazioni puntata del 14 dicembre | esiti delle sfide classifica ed il ritorno di un ex allievo
L'episodio di Amici 25 del 14 dicembre si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con esiti delle sfide, una classifica aggiornata e il ritorno di un ex allievo. Tra difficoltà dei cantanti, sfide intense e giudizi contrastanti, la puntata promette momenti di suspense e discussioni tra i professori.
Una registrazione ricca di imprevisti: cantanti in difficoltà, sfide serrate, giudici divisi e un compito che ha acceso il dibattito tra i professori. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del 14 dicembre. Oggi, 11 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda è prevista per domenica 14 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. Giuria e ospiti della puntata A valutare le esibizioni degli allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e il ritorno di Veronica Peparini sono stati: Per il ballo: Maura Paparo e Rebecca Bianchi Per il canto: Orietta Berti e Michele Bravi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Alihan e i suoi amici finiscono in prigione, Zeynep è confusa: le anticipazioni di #ForbiddenFruit del 10 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: gli ospiti e lo spoiler sulla sfida di Michele - Le anticipazioni della puntata di Amici registrata oggi, che andrà in onda domenica 14 dicembre nel primo pomeriggio di Canale5 ... Segnala fanpage.it
Amici 25, anticipazioni dodicesima puntata: Orietta Berti tra i giudici, torna Luk3 - Amici 25: le anticipazioni della dodicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 14 dicembre 2025. Si legge su davidemaggio.it