Amici 25 anticipazioni puntata del 14 dicembre | esiti delle sfide classifica ed il ritorno di un ex allievo

L'episodio di Amici 25 del 14 dicembre si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con esiti delle sfide, una classifica aggiornata e il ritorno di un ex allievo. Tra difficoltà dei cantanti, sfide intense e giudizi contrastanti, la puntata promette momenti di suspense e discussioni tra i professori.

Una registrazione ricca di imprevisti: cantanti in difficoltà, sfide serrate, giudici divisi e un compito che ha acceso il dibattito tra i professori. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del 14 dicembre. Oggi, 11 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda è prevista per domenica 14 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. Giuria e ospiti della puntata A valutare le esibizioni degli allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e il ritorno di Veronica Peparini sono stati: Per il ballo: Maura Paparo e Rebecca Bianchi Per il canto: Orietta Berti e Michele Bravi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it