America250 l’ambasciatore Peronaci firma un memorandum e lancia il programma italiano 2026

L'ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, e Rosie Rios, presidente del comitato America250, hanno firmato un memorandum di intesa a Villa Firenze. L’accordo sancisce la collaborazione tra l’Ambasciata e il comitato per celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana, dando il via al programma italiano per il 2026.

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci e la presidente del comitato per le celebrazioni del 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’indipendenza americana, Rosie Rios, hanno firmato ieri a Villa Firenze un Memorandum of Understanding tra l’Ambasciata d’Italia a Washington e il comitato America250, per formalizzare la cooperazione su iniziative congiunte legate ai 250 anni dell’indipendenza statunitense. “L’Italia vuole celebrare l’importante anniversario del 2026 e l’amicizia che ci lega agli Stati Uniti partecipando ai festeggiamenti dell’anno prossimo con un programma italiano: un ciclo di eventi e proposte che mette in luce il contributo che il nostro Paese e la comunità italo-americana hanno dato alla costruzione dell’identità degli Stati Uniti, dalla storia dell’emigrazione ai contributi culturali, scientifici e sociali”, ha dichiarato l’ambasciatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'ambasciatore Peronaci firma memorandum con il comitato organizzatore di America250 - L'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, e la presidente del Comitato per le celebrazioni del 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza americana, Rosie Rios, ... Come scrive ansa.it

Italia e America250, un’intesa che lega memoria, alleanza e futuro strategico - Oggi, a Washington, l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha firmato il “Memorandum of Understanding for Cooperation in Support of the 250th Anniversary of the United States of Am ... Da formiche.net