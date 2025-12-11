Ambiente dalle foreste ai ghiacciai | studio sui servizi ecosistemici dell' Alta Valtellina

Un nuovo studio sull'Alta Valtellina analizza i servizi ecosistemici offerti dall'ambiente, dalle foreste ai ghiacciai. L'indagine evidenzia iniziative di bonifica e rimboschimento, progetti per la tutela della biodiversità, e la creazione di un catasto dei ghiacciai alpini, contribuendo alla conservazione e alla gestione sostenibile di questo territorio.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Opere di bonifica e rimboschimento, casette-nido per gli uccelli, un catasto dei ghiacciai Alpini. Il Gruppo Sanpellegrino rinnova il proprio impegno per la tutela dell'acqua, degli habitat montani e della biodiversità in Alta Valtellina illustrando i primi risultati dello studio dei servizi ecosistemici e gli interventi implementati negli ultimi anni in queste aree colpite dalla tempesta Vaia nel 2018. L'eccezionale evento atmosferico aveva infatti abbattuto circa 115 ettari di foresta solo nel Comune di Valdisotto e, per la maggior parte, nella zona di Cepina dove di trova lo stabilimento di Levissima.

