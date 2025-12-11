Amazon patteggia con Roma | 500 milioni per chiudere la grana fiscale Ma la guerra giudiziaria continua

Amazon ha stipulato un accordo con l’Agenzia delle Entrate di Roma, versando oltre 500 milioni di euro per risolvere una rilevante disputa fiscale. Nonostante questa intesa, la guerra giudiziaria tra il colosso dell’e-commerce e lo Stato italiano prosegue, sottolineando le tensioni e le sfide ancora aperte nel settore.

In uno degli scontri più significativi tra il colosso globale dell’e-commerce e lo Stato italiano, Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per versare oltre 500 milioni di euro a titolo di definizione di un’importante controversia fiscale. L’intesa, annunciata mercoledì scorso, segna un capitolo imponente nella battaglia aperta tra le autorità italiane e la multinazionale statunitense, ma lascia sul tavolo molte ombre e questioni irrisolte. L’accordo, frutto di mesi di negoziazioni, riguarda principalmente contestazioni relative al mancato versamento dell’IVA sugli ordini gestiti tramite la piattaforma tra il 2019 e il 2021, in particolare per merci provenienti da venditori extra-UE. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Amazon “patteggia” con Roma: 500 milioni per chiudere la grana fiscale. Ma la guerra giudiziaria continua

