Amazon firma maxi-assegno al Fisco

Amazon ha versato un importo di 723 milioni di euro al Fisco italiano, segnando un'importante operazione fiscale. La cifra rappresenta un pagamento considerevole, anche se inferiore ai 3 miliardi contestati dalle autorità, tra imposte, interessi e sanzioni, nelle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano.

Un assegno complessivo da 723 milioni di euro per il fisco italiano. Cifra enorme, ma certamente inferiore ai 3 miliardi che la Guardia di Finanza e la Procura di Milano contestavano ad Amazon tra imposte, interessi e sanzioni. Il colosso americano dell'e-commerce, per limitare i danni, ha deciso quindi di venire a patti per una somma di 511 milioni da sommare ai 212 milioni già concordati nei giorni scorsi da Amazon logistica e Amazon Italia transport. La vicenda nasce dal mancato versamento dell'Iva al 22% da parte di venditori extraeuropei (in larga prevalenza cinesi) che utilizzano la piattaforma fondata da Jeff Bezos per commercializzare i propri prodotti.

