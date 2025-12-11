Amazon c’è l’accordo | pagherà al Fisco italiano 723 milioni di euro

Amazon ha raggiunto un accordo con il Fisco italiano, pagando circa 723 milioni di euro. La Guardia di Finanza, su delega della Procura di Milano, aveva stimato un’evasione fiscale di circa tre miliardi tra imposte, interessi e sanzioni, relativa alle vendite effettuate tramite distributori extraeuropei, in prevalenza cinesi, negli anni 2019-2020.

La Guardia di Finanza, su delega della Procura di Milano, aveva calcolato in tre miliardi tra imposte, interessi e sanzioni, l'evasione fiscale del colosso di Amazon negli anni 2019-20 sulle vendite dai distributori extraeuropei, per il 70% cinesi. Per evitare il processo di giustizia tributaria la multinazionale di Jeff Bezos ha, intanto, raggiunto un accordo con le Agenzie delle entrate per versare all'erario 511 milioni di euro. L'accordo, comunque molto al ribasso rispetto ai tre miliardi, raggiunto nell'ultimo giorno utile per evitare il contenzioso, si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia Transport, versati nei giorni scorsi.

