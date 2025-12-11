Amazon a Jesi aprirà ufficialmente a settembre 2026

Amazon aprirà ufficialmente a Jesi nel settembre 2026. L'annuncio, confermato di recente, segna un'importante novità per la città e il suo territorio, prevedendo la creazione di nuovi posti di lavoro e opportunità di sviluppo economico. L'apertura rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza del colosso dell'e-commerce nella regione.

JESI - “Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale che Amazon aprirà ufficialmente a settembre 2026”. L’annuncio è del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, contattato dai responsabili della multinazionale che lo hanno informato dalla data di apertura dell’hub alla Coppetella. “Le interlocuzioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In edicola il nuovo numero di “Jesi e la sua Valle” n. 21 – 6 dicembre 2025. In copertina le luci del centro storico: “S’illumina il Natale” All’interno: l’editoriale di Pino Nardella su Amazon alla Coppetella, sulla guardia medica in Media Vallesina e sui progetti ch - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Quando aprirà il polo di Amazon? Nessuno lo sa e il mistero si infittisce indaga anche Report

Amazon a Jesi, c’è la data di apertura: l’annuncio ufficiale del sindaco - commerce aprirà a settembre 2026 “Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale che Amazon aprirà ufficialmente a settembre 2026”. Segnala youtvrs.it

Jesi, Amazon calamita di lavoratori: via al corso per magazzinieri - E così, mentre cresce ed è ormai realtà il maxi polo logistico della Coppettella e il gigante dell’e- Da corriereadriatico.it