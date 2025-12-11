Amanda Seyfried difende il suo commento su Charlie Kirk dopo le critiche | Non mi scuso affatto

Amanda Seyfried risponde alle critiche riguardo al suo commento su Charlie Kirk, dichiarando di non avere intenzione di scusarsi. L'attrice di Mamma mia! ribadisce il suo punto di vista e si esprime con fermezza, confermando di non voler ritrattare le sue parole nei confronti dell'attivista ucciso alcuni mesi fa.

L'attrice di Mamma mia! non ha alcuna intenzione di ritrattare le parole nei confronti dell'attivista ucciso qualche mese fa. Nel corso del press tour per The Testament of Anne Lee, Amanda Seyfried ha dichiarato di non pentirsi affatto per aver definito Charlie Kirk 'pieno d'odio' dopo l'uccisione del co-fondatore di Turning Point USA dello scorso 10 settembre. Seyfried ha risposta con veemenza alla domanda sulla possibilità di scusarsi per quanto dichiarato nei confronti di Kirk, in seguito alle polemiche generate dalle sue dichiarazioni in merito al discusso attivista politico americano. Amanda Seyfried non intende scusarsi per la sua opinione su Charlie Kirk "Non mi scuso affatto per questo" ha esclamato con durezza Seyfried "Per l'amor di Dio, ho commentato .