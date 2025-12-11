Amadeus? Dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui Vorrei puntare di più sulle fiction Il Natale? Con mia mamma 85enne reduce da una broncopolmonite | così Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha presentato il bilancio pre natalizio di Mediaset, evidenziando l'apertura a collaborazioni con professionisti come Amadeus e un rinnovato focus sulle fiction. Tra commenti sul futuro del gruppo e riflessioni personali sul periodo natalizio, l’evento ha sottolineato le strategie e le priorità dell’azienda in vista delle festività.

Come da tradizione ormai da qualche anno, Pier Silvio Berlusconi ha radunato, ieri mercoledì 10 dicembre, la stampa italiana per un bilancio pre natalizio delle attività del gruppo Mediaset. Dal neo accordo tedesco MFE per rafforzare la sede di Prosieben a Monaco, focus su Ai, streaming e pubblicità, passando per l'acquisizione di Radio Norba e i progetti televisivi in arrivo nella prima parte del 2026 ("Ilary Blasi condurrà 4 speciali di Battiti Live, in primavera). Non manca il Berlusconi privato tra sport e le festività natalizie. Poi una (sua) certezza: "Giorgia Meloni è il miglior primo ministro in tutta Europa.

