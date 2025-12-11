Alunna di 7 anni in coma farmacologico dopo malore a scuola Crisi cardiaca durante ricreazione trasportata in codice rosso in ospedale

Una bambina di 7 anni in coma farmacologico dopo un grave malore avvenuto durante la ricreazione a scuola. La crisi cardiaca, verificatasi nel cortile della scuola primaria in provincia di Pordenone, ha richiesto un intervento immediato e il trasporto in codice rosso in ospedale. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti.

La bambina di 7 anni si trovava seduta in un giardino, in una scuola primaria, in provincia di Pordenone, quando nella giornata del 10 dicembre ha accusato un malore improvviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

