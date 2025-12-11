Altra lite sulle ’luminarie’ | Pronti a spegnere tutto

Una nuova controversia sulle luminarie natalizie si accende, con opinioni contrastanti sulla loro forma e aspetto. Alcuni le paragonano all’incarto di un Bacio Perugina, altri alla bandiera della Cina, alimentando discussioni tra cittadini e autorità. La polemica evidenzia ancora una volta come le decorazioni festive possano diventare oggetto di interpretazioni e tensioni pubbliche.

C'è chi sostiene che assomiglia all'incarto di un Bacio Perugina e chi invece alla bandiera della Cina. Le luminarie sembrano diventate l'argomento di discussione principale. A Perugia le installazioni di Mimmo Paladino sono oggetto di dispute sfociate in una diatriba politica di pessimo gusto. Ma adesso anche Corciano avvia il dibattito. E lo fa per l'illuminazione del suo monumento simbolo, il Torrione, che si trova all'ingresso del borgo. E' bastato poco per "incendiare" i social, anche se in paese se ne discute fin da subito. E al solito c'è chi apprezza e chi disprezza, chi chiede di togliere tutto e chi invece propende per un tocco di modernità.

