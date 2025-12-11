Altra lista stupri in un liceo a Roma Costarelli Anp Lazio denuncia emulazione negativa e richiama le famiglie alla responsabilità educativa condivisa con le scuole

La scoperta di una "lista stupri" nel bagno dei ragazzi di un liceo romano rappresenta "un'emulazione in senso negativo" secondo Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastica di un istituto a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

