Altra lista stupri in un liceo a Roma Costarelli Anp Lazio denuncia emulazione negativa e richiama le famiglie alla responsabilità educativa condivisa con le scuole

La scoperta di una "lista stupri" nel bagno dei ragazzi di un liceo romano rappresenta "un'emulazione in senso negativo" secondo Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastica di un istituto a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al liceo Carducci di Roma spunta un’altra «lista stupri» con i nomi di due ragazze - La scritta choc è comparsa, al liceo Carducci di Roma in via Asmara, nel quartiere Africano nella zona no ... Da msn.com

Lista di ragazze da violentare in altri due licei: è ormai una brutta moda o un gesto “politico”? - Altro liceo di Roma, altro caso simile a quello che è esploso giorni fa: anche qui è spuntata un’altra “lista stupri”, stavolta con i nomi di due ragazze, poi cancellato con lo stesso pennarello indel ... Segnala tecnicadellascuola.it