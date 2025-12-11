Alto Lago controlli in cantiere | ponteggi irregolari e rischio di caduta da 8 metri Multe per oltre 50mila euro

Nella mattinata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Pognana Lario e il Nucleo ispettorato del lavoro di Como hanno effettuato controlli in un cantiere edile dell’Alto Lago, riscontrando irregolarità nei ponteggi e un rischio di caduta da otto metri. Sanzioni per oltre 50.000 euro sono state comminate a causa delle violazioni riscontrate sulla sicurezza.

Nella mattinata del 10 dicembre 2025 i carabinieri di Pognana Lario, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile dell'Alto Lago nell'ambito delle verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Gravi irregolarità su impalcature.

