Alta velocità le talpe del Sud accelerano Webuild al via tre nuove gallerie della Salerno–Reggio

Sul tratto Lotto 1A della linea ad alta velocità Salerno–Reggio Calabria, Webuild ha avviato gli scavi di tre nuove gallerie, segnando un ulteriore passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nel Mezzogiorno. Questo intervento rappresenta un importante sviluppo per il miglioramento della rete ferroviaria dell'area.

Nuovo passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno: sul Lotto 1A della linea ad alta velocità–alta capacità Salerno–Reggio Calabria sono partiti gli scavi di tre nuove gallerie, nel tratto realizzato da Webuild per conto di Rfi (Gruppo Fs Italiane). L’opera è parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-t, uno dei progetti strategici per collegare il Sud al resto d’Italia e all’Europa. Quattro talpe meccaniche in azione. Con l’attivazione di tre nuove Tbm (Tunnel Boring Machine), sono ora operative tutte le quattro talpe previste per le 8 gallerie naturali da realizzare in meccanizzato tra Battipaglia e Romagnano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

