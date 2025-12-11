Almanacco del 11-12-2025

L'11 e il 12 dicembre offrono uno sguardo su eventi storici significativi e ricorrenze personali, celebrando figure illustri e momenti chiave del passato. Dalla firma dell'armistizio di Catalca alla prima operazione di trapianto di cuore, questo almanacco ci guida attraverso avvenimenti che hanno plasmato la storia e la cultura globale.

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Gualtieri il regista Jean Luc godard il cantante e front Man dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Deri Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nativi oggi Buon compleanno tutto tutto sirena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio il tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico dall'impianto della Junior carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 11-12-2025

Giovedì 11 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Nicola, protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari Etimologia: Nicola deriva dal greco “Nikòlaos”, da “nikáo” (vincere) e “laós” (popolo): ... Scrive trevisotoday.it

Almanacco del 12-11-2025 - almanacco del giorno giovedì 30 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Germano di Capua e scopo sono una pioggia Orton belle sono nati oggi Diego Armando ... Riporta romadailynews.it

Buongiorno veronesi 10 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook