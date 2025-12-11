Alluvione su Gaza Neonata muore di freddo

L'emergenza a Gaza si aggrava con l'alluvione che ha colpito la regione, aggravando ulteriormente la situazione già critica. Oltre ai danni causati dai bombardamenti, le forti piogge hanno provocato inondazioni e difficoltà per la popolazione, inclusa una neonata che ha perso la vita a causa del freddo. La crisi umanitaria si intensifica in un contesto di crescente sofferenza.

In Medio Oriente continua il dramma che sta vivendo Gaza. Oltre ai bombardamenti, la Striscia è stata colpita da un nubifragio. Una neonata di otto mesi è morta per il freddo. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Alluvione su Gaza. Neonata muore di freddo

#Tg2000 - #Alluvione a #Gaza, #sfollati in ginocchio. #Hamas rifiuta il disarmo #10dicembre

A Gaza, forti piogge hanno allagato le tende di fortuna che ospitavano migliaia di persone, a cui è stato negato un riparo adeguato a causa dei continui tagli agli aiuti umanitari da parte di Israele, come spiega Al Jazeera. «Gaza è una palude. L'alluvione ha p

Strage silenziosa a Gaza: neonata di 8 mesi muore di freddo nelle tendopoli allagate - Le piogge torrenziali sommergono le tendopoli di Khan Younis, mentre la piccola Rahaf perde la vita tragicamente ... Si legge su tg.la7.it

Allagamenti per la tempesta a Gaza, una neonata sfollata muore di freddo - Una bambina di soli otto mesi è morta durante la scorsa notte per il freddo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza che sta subendo piogge torrenziali, allagamenti e basse temperature a causa della ... Come scrive msn.com