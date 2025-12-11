All' Università di Pisa è nata duecento anni fa l' Egittologia

Il 11 dicembre 2025, l'Università di Pisa celebra il bicentenario della nascita dell'Egittologia, una delle prime cattedre al mondo dedicate allo studio dell'antico Egitto. Fondata duecento anni fa, questa disciplina ha segnato un capitolo fondamentale nella ricerca archeologica e storica, contribuendo a svelare i segreti di una delle civiltà più affascinanti della storia.

Pisa, 11 dicembre 2025 - A Pisa 200 anni fa, per la prima volta al mondo, l’Egittologia faceva il suo ingresso in un’aula universitaria. Correva l’anno accademico 182526, Il professore era un giovane orientalista, Ippolito Rosellini. Per celebrare il bicentenario, il 12 dicembre, alle 12:45, al Museo della Grafica (Lungarno Galilei 9, Pisa) si inaugura la mostra “Ippolito Rosellini, Pisa e la nascita dell’Egittologia moderna” curata da Mattia Mancini, Gianluca Miniaci e Daniele Cianchi. Oltre alla trascrizione delle prime due lezioni di Rosellini, saranno esposti anche volumi, manoscritti e disegni originali della spedizione in Egitto di Rosellini e Champollion del 1829. 🔗 Leggi su Lanazione.it