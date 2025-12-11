Allora è un vizio per Sinner ancora Clostebol | è la resa dei conti

Jannik Sinner si confronta con le sfide del suo percorso, tra ambizioni per il 2026 e ombre che tornano a farsi sentire. Dopo le polemiche legate al Clostebol, il tennista si prepara a ripartire con determinazione, puntando a consolidare la sua crescita e a affrontare con ritmo e convinzione le prossime sfide.

Sinner prepara il 2026 con ambizione, ritmo e qualche ombra che torna a farsi sentire proprio mentre spunta un torneo. Jannik Sinner sta vivendo settimane intense, infatti la nuova stagione si avvicina e il 2026, senza ombra di dubbio, sarà un anno chiave per il campione altoatesino. Dopo aver assaporato il numero uno del ranking ATP, vuole riprenderselo a discapito di Carlos Alcaraz, il rivale che, ormai, gli cammina accanto da tempo nella corsa al trono del tennis mondiale. Nonostante l’obiettivo sia chiaro, però, il percorso non è così lineare come potrebbe sembrare e ogni tanto riaffiora qualcosa del passato che torna a far rumore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Allora è un vizio, per Sinner ancora Clostebol: è la resa dei conti

Clamoroso Sinner, richiama Ferrara nello staff: il preparatore atletico era stato licenziato per il caso Clostebol - Passo indietro di Jannik Sinner: il numero 1 al mondo ha scelto clamorosamente di richiamare il preparatore atletico Umberto Ferrara nel suo team. Da ilfattoquotidiano.it

Sinner riaccoglie Ferrara, preparatore atletico licenziato dopo il caso Clostebol - Il numero uno del mondo ha deciso di affidarsi al suo vecchio collaboratore, con cui ha lavorato dal 2022 ad agosto 2024: tornerà con effetto immediato per preparare Cincinnati e gli Us Open. Segnala lettera43.it

Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik (Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara al rientro in campo nel 2026. Il fuoriclasse azzurro sarà uno dei protagonisti più attesi agli Australian Open, primo slam della sta - facebook.com Vai su Facebook