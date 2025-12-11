Allievi ufficiali dell' Arma ecco chi e come può presentare domanda per arruolarsi

Sono aperte le procedure di selezione e arruolamento per 65 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Questa opportunità è rivolta a candidati interessati a entrare a far parte delle forze dell’ordine, con modalità e requisiti specifici. Di seguito i dettagli su come presentare la domanda e le caratteristiche della selezione.

Al via le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente.Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter

