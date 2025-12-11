Allentato il cappio green alle aziende | colpo basso a Ursula Ma lei festeggia

L'allentamento delle restrizioni green alle aziende ha suscitato reazioni contrastanti, con Ursula von der Leyen che annuncia una riduzione della burocrazia. La revisione delle direttive su controlli e certificazioni di sostenibilità evidenzia tensioni tra obiettivi ambientali e pratiche amministrative, sollevando dubbi sulla reale efficacia delle nuove misure e sui loro effetti sul settore industriale.

Riviste le direttive su controlli e certificazioni di sostenibilità. Von der Leyen affonda nell’ipocrisia: «Ora meno burocrazia». Trovato l’accordo tra Consiglio europeo e Parlamento per tagliare le unghie alle norme sulla cosiddetta sostenibilità aziendale, due direttive che impongono alle imprese pesanti obblighi di rendicontazione e costi connessi. In base alle modifiche, l’Ue restringerà la direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità (Csddd) alle aziende più grandi, quelle con più di 5.000 dipendenti e un fatturato annuo di almeno 1,5 miliardi di euro. L’accordo contiene, inoltre, il rinvio della scadenza per mettersi in regola a luglio 2029, mentre viene abolito l’obbligo di presentare «piani di transizione ai cambiamenti climatici». 🔗 Leggi su Laverita.info

