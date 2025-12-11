Allarme furti | scontro in consiglio su telecamere e carabinieri | Basta parole vogliamo i fatti

Il dibattito sulla sicurezza a Santarcangelo si intensifica, con un acceso scontro in consiglio comunale. L'opposizione chiede azioni concrete per contrastare i furti, criticando le promesse non mantenute dall'amministrazione, mentre il confronto si focalizza su telecamere e presenza dei carabinieri, evidenziando la crescente preoccupazione dei cittadini.

È scontro totale sulla sicurezza a Santarcangelo. Da una parte i consiglieri dell’opposizione che accusano amministrazione "per le promesse fatte in campagna elettorale e svanite nel nulla". E, dall’altra il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessore Luca Paganelli e i consiglieri di maggioranza, che difendono l’operato e ricordano gli impegni per aumentare le telecamere, assumere altri 2 agenti di polizia locale nel 2026 e dare una nuova caserma ai carabinieri. La bagarre è scoppiata martedì in aula, nel consiglio comunale dedicato alla sicurezza richiesto da Alleanza civica. Un consiglio tra i più partecipati con tanti santarcangiolesi in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it