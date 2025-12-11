Allagamenti per la tempesta Byron a Gaza muore di freddo una neonata di 8 mesi

La tempesta Byron ha provocato allagamenti e condizioni meteorologiche estreme nella Striscia di Gaza, aggravando la crisi umanitaria. Una neonata di otto mesi, appartenente a una famiglia sfollata, è deceduta per il freddo in una tenda allagata, evidenziando la gravità della situazione e le difficili sfide affrontate dalla popolazione locale.

Una bambina di otto mesi, appartenente a una famiglia sfollata nella Striscia di Gaza, è morta di freddo durante la notte all’interno di una tenda allagata, mentre sull’enclave continuano a imperversare condizioni meteorologiche estremamente avverse. La notizia è stata riportata dall’emittente panaraba Al Jazeera, che ha raccolto anche la testimonianza straziante della madre. La donna ha raccontato di non essere riuscita a proteggere la piccola dal gelo, nonostante ogni tentativo. «Continuava a piovere e il freddo peggiorava. All’improvviso ho trovato la mia piccola immobile, morta», ha dichiarato, descrivendo ore di angoscia e impotenza vissute all’interno della tenda ormai sommersa dall’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allagamenti per la tempesta Byron a Gaza, muore di freddo una neonata di 8 mesi

