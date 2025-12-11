Allagamenti per la tempesta a Gaza | neonata sfollata muore per il freddo

La tempesta Byron ha colpito Gaza provocando piogge torrenziali, allagamenti e un calo delle temperature. In queste condizioni critiche, una neonata di otto mesi ha perso la vita a Khan Yunis a causa del freddo, evidenziando la gravità dell’emergenza umanitaria nella regione.

Una bambina di soli otto mesi è morta durante la scorsa notte per il freddo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza che sta subendo piogge torrenziali, allagamenti e basse temperature a causa della tempesta Byron. Lo scrivono l'agenzia palestinese Wafa e Al Jazeera. Si tratta di una neonata la cui famiglia è stata sfollata per le operazioni militari israeliane. "Continuava a piovere e il freddo stava.

