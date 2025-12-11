All’aeroporto di Palermo il presepe monumentale di Nicolò Giuliano
All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo torna il presepe monumentale in ceramica realizzato dal maestro Nicolò Giuliano, una tradizione che arricchisce lo spazio con arte e spiritualità durante il periodo natalizio.
Torna all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo il presepe monumentale in ceramica del maestro Nicolò Giuliano. L’opera si trova esposta nella hall arrivi del terminal passeggeri e quest’anno presenta un grande albero di ulivo di colore verde acceso a simboleggiare la pace. All’inaugurazione erano presenti l’artista monrealese insieme a Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Banconote, tabacchi e droga: cosa è stato trovato all’aeroporto di Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto di #Palermo: il personale #ADMgov e @GDF ha rinvenuto testa di coccodrillo nel bagaglio di un passeggero proveniente da Bangkok, che è stato denunciato a piede libero. #VogliamoTutelarvi Vai su X
Il presepe monumentale di Agrestini in mostra ad Assisi - 00 nel cortile interno del Santuario della Spogliazione, il presepe di Mario Agrestini, visitabile con ingresso libero fino all'8 gennaio. ansa.it scrive