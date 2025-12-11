All’aeroporto di Palermo il presepe monumentale di Nicolò Giuliano

All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo torna il presepe monumentale in ceramica realizzato dal maestro Nicolò Giuliano, una tradizione che arricchisce lo spazio con arte e spiritualità durante il periodo natalizio.

Torna allaeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo il presepe monumentale in ceramica del maestro Nicolò Giuliano. L’opera si trova esposta nella hall arrivi del terminal passeggeri e quest’anno presenta un grande albero di ulivo di colore verde acceso a simboleggiare la pace. All’inaugurazione erano presenti l’artista monrealese insieme a Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

