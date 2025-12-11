Alla fine il premio Nobel Machado riappare in pubblico a Oslo dopo 11 mesi di clandestinità Farò di tutto per tornare

Dopo 11 mesi di clandestinità, María Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace, è riapparsa pubblicamente a Oslo. La sua presenza segna un momento significativo nel panorama politico, mentre si impegna a fare tutto il possibile per tornare alla scena pubblica.

Oslo, 11 dicembre 2025 - Alla fine María Corina Machado, leader dell'opposizione del Venezuela e vincitrice del premio Nobel per la pace, è arrivata a Oslo ed è apparsa in pubblico dopo mesi di clandestinità. L'attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell' iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta nella capitale venezuelana, Caracas. Decine di sostenitori hanno scandito slogan come "Coraggiosa!" e "Libertà!" davanti all'hotel e hanno intonato l'inno nazionale venezuelano al suo arrivo. "Gloria alla nazione coraggiosa, che si è scrollata di dosso il giogo!" hanno gridato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net