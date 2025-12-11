Alla ChorusLife Arena concerto di Goran Bregovi? & Wedding and Funeral Band

Goran Bregovic torna in Italia nella primavera 2026 con la sua Wedding and Funeral Band, dopo una stagione di concerti di successo. L'artista serbo, noto per la sua energia e il suo stile unico, si esibirà alla ChorusLife Arena, portando sul palco il suo inconfondibile repertorio. Un nuovo appuntamento musicale da non perdere per i fan italiani.

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale. Il prossimo 16 aprile alle 21 arriverà a Bergamo e si esibirà alla ChorusLife Arena. Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregovi? continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it