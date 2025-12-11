Alla Bibliosfera arriva l’ultimo tassello totem

Alla Bibliosfera si aggiunge un nuovo elemento: una sfera-totem in legno destinata a diventare il cuore degli spazi informativi della biblioteca civica. Originariamente prevista come punto focale, questa installazione rappresenta un arrivo importante per arricchire l’ambiente e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Una sfera-totem in legno che avrebbe dovuto essere, in origine, il fulcro degli spazi informativi della biblioteca civica e che però finora non era mai stata realizzata. Un’installazione allo stesso tempo funzionale e di valore simbolico, pensata, nella sua prima versione, già nel 1997 e che avrebbe dovuto ospitare le piantine di orientamento all’interno dell’allora nuova biblioteca di Lissone, costruita nel 2002. Un’opera rimasta incompiuta e che ora, finalmente, troverà il suo completamento, rivista in chiave più tecnologica. Sabato alle 11 in piazza IV Novembre verrà inaugurata dal Comune la “Bibliosfera“, un’installazione architettonica di forma sferica collocata nelle ex scuole Vittorio Veneto e al cui interno sono stati integrati 2 dispositivi digitali e 2 apparecchi per la comunicazione delle novità bibliotecarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it