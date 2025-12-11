All Her Fault parla Jake Lacy | Noi padri difettosi Altruisti per smania di controllo

In un’intervista a Roma il 11 dicembre 2025, Jake Lacy riflette sul suo ruolo di padre e sulla complessità delle relazioni familiari. Con il suo sorriso rassicurante, l’attore affronta temi di responsabilità e desiderio di controllo, offrendo uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di chi, dietro l’immagine da bravo ragazzo, nasconde un’umanità più sfaccettata.

Roma, 11 dicembre 2025 - Con quella faccia da bravo ragazzo Jake Lacy si sta costruendo una carriera a Hollywood. Merito di ruoli che, dietro una parvenza innocua, celano attitudini tutt'altro che rassicuranti. Come quello di Peter Irvine in "All Her Fault". La serie scritta e creata da Megan Gallagher, tratta dal bestseller di Andrea Mara, disponibile su Sky e Now che vede l'attore fare coppia con Sarah Snook. I due sono i genitori di Milo, bambino scomparso nel nulla dopo essere stato a scuola. Un thriller psicologico che esplora segreti e bugie di una comunità apparentemente perfetta che punta subito il dito contro le presunte mancanze materne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "All Her Fault", parla Jake Lacy: “Noi, padri difettosi. Altruisti per smania di controllo”

