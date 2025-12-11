Alessia Orro conosce la prima sconfitta in Turchia | ko nel big match per il primato Sylla scivola in trasferta

Sconfitte per Alessia Orro e Myriam Sylla nel turno infrasettimanale della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La decima giornata è stata avara di soddisfazione per le giocatrici italiane, anche se a livello individuale si sono ben espresse, come testimoniano i loro tabellini personali. Avanti 2-1 nel big match contro il VakifBank Istanbul, il Fenerbahce Istanbul è stato battuto al tie-break di fronte al proprio pubblico. Si tratta del primo ko stagionale per le ragazze di coach Marcello Abbondanza, che hanno ceduto per 3-2 (14-25; 25-21; 17-25; 25-23; 15-13) nello scontro diretto al vertice: la squadra di Giovanni Guidetti guidava la classifica con un punto di vantaggio sulle gialloblù prima del testa a testa odierno, ora le lunghezze di margine sono diventate due. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Orro conosce la prima sconfitta in Turchia: ko nel big match per il primato. Sylla scivola in trasferta

