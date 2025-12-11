Alcol e bucce di mandarino per pulire casa? Ecco la verità sulla scoperta che sta spopolando sui social

Negli ultimi mesi, sui social italiani si sta diffondendo una curiosa tendenza: utilizzare alcol e bucce di mandarino come rimedio naturale per pulire casa e profumare gli ambienti. Questa scoperta ha suscitato interesse e discussioni, portando molti a sperimentare questa soluzione casalinga. Ma qual è la verità dietro a questa tendenza?

Negli ultimi mesi, una particolare raccomandazione ha conquistato i social network italiani: combinare alcol e bucce di mandarino per creare un prodotto naturale destinato alla pulizia della casa o come profumatore per ambienti. Ma cosa dice realmente la scienza su questa pratica diventata virale? La rivista AppliedChem ha pubblicato uno studo secondo il quale le bucce di mandarino contengono flavonoidi, composti fenolici e oli essenziali come il limonene, noti per la loro attività antiossidante e capacità antimicrobica nei test di laboratorio. Queste sostanze possono essere facilmente estratte con alcool etilico: ecco perché la miscela rilascia rapidamente un caratteristico aroma di agrumi che molti associano alla classica sensazione di pulito.

