Alberto Angela ha davvero bisogno di usare l’AI?

Il nuovo libro di Alberto Angela dedicato a Giulio Cesare sarebbe potuto essere l’ennesima occasione per mostrare quanto la divulgazione storica italiana possa essere ancora capace di coniugare rigore, passione e bellezza. E in parte lo è. Sappiamo tutti che Alberto, proprio come lo era il padre, è un narratore straordinario, colto, capace di costruire ponti tra noi e il mondo antico come pochi altri sanno fare, ma questa volta qualcosa stona, qualcosa lascia l’amaro in bocca, e riguarda una scelta che, più che innovativa, appare come un passo indietro. Questa scelta è proprio l’uso dell’intelligenza artificiale al posto di illustratori, artisti e professionisti dell’immagine, sia per quanto riguarda la copertina del libro, sia per il trailer. 🔗 Leggi su 361magazine.com