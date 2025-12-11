Alberto Angela ha davvero bisogno di usare l’AI?
Alberto Angela, noto divulgatore e appassionato di storia, presenta un nuovo libro dedicato a Giulio Cesare. Questa pubblicazione avrebbe potuto rappresentare un’ulteriore testimonianza della qualità della divulgazione storica italiana, unendo rigore, passione e bellezza. La domanda che si pone è se l’uso dell’intelligenza artificiale sia davvero necessario per valorizzare ulteriormente il suo lavoro.
Il nuovo libro di Alberto Angela dedicato a Giulio Cesare sarebbe potuto essere l’ennesima occasione per mostrare quanto la divulgazione storica italiana possa essere ancora capace di coniugare rigore, passione e bellezza. E in parte lo è. Sappiamo tutti che Alberto, proprio come lo era il padre, è un narratore straordinario, colto, capace di costruire ponti tra noi e il mondo antico come pochi altri sanno fare, ma questa volta qualcosa stona, qualcosa lascia l’amaro in bocca, e riguarda una scelta che, più che innovativa, appare come un passo indietro. Questa scelta è proprio l’uso dell’intelligenza artificiale al posto di illustratori, artisti e professionisti dell’immagine, sia per quanto riguarda la copertina del libro, sia per il trailer. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Il regalo di Natale che aspettiamo con impazienza. Con Alberto Angela, giovedì 25 dicembre, STANOTTE A TORINO, la città dai mille volti, tutti da scoprire... #25dicembre #stanottea #stanotteatorino #albertoangela #rai1 - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima Libri Come: Alberto Angela presenta "Cesare. La conquista dell’eternità" ift.tt/gqLjHJ5 Vai su X
Alberto Angela ha davvero bisogno di usare l’AI? - Troppo spesso in editoria vediamo copertine fatte con l'AI, ma non ce lo aspettavamo proprio da Alberto Angela, divulgatore di successo. Da 361magazine.com
Albert Quarky, la prima volta di Alberto Angela su Topolino - Nel numero 3655 del magazine a fumetti, disponibile da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria e s ... Secondo tg24.sky.it