Albero di Natale con la bandiera della Palestina | è polemica a Vicchio Firenze

A Vicchio, in provincia di Firenze, il sindaco ha decorato l'albero di Natale con la bandiera della Palestina al posto del puntale, suscitando reazioni diverse nella comunità. La scelta, interpretata come gesto di solidarietà, ha acceso un dibattito tra chi sostiene il messaggio e chi invece considera la decisione controversa.

Al posto del puntale dell’albero di Natale il sindaco di Vicchio, un paese in provincia di Firenze, ha messo la bandiera della Palestina, una scelta di solidarietà, ma anche una decisione che fa discutere. "L'avevo nel mio ufficio ed ho pensato che era giusto metterla sull’albero di Natale per un gesto di vicinanza verso un popolo martoriato, ha spiegato il primo cittadino Francesco Tagliaferri. I cittadini si dividono tra favorevoli, contrari e indecisi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Albero di Natale con la bandiera della Palestina: è polemica a Vicchio (Firenze)

La bandiera della Palestina sull’albero di Natale e scoppia la polemica in questo comune toscano - Questa la scelta del sindaco Francesco Tagliaferri, impegnato nella Rete degli Enti Locali per i Di ... Si legge su blitzquotidiano.it

Albero di Natale con bandiera della Palestina, bufera sul comune fiorentino (che ha premiato la Albanese...) - Ci mancava l'albero di Natale con la bandiera palestinese al posto del tradizionale puntale. Secondo iltempo.it