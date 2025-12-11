Alatri Gospel’n Joy – Concerts and Christmas Events

Alatri si prepara a vivere un momento di grande emozione con Gospel’n Joy – Concerts and Christmas Events. Il 14 dicembre 2025, alle 18:15, nel Largo Paolo Cittadini, si svolgerà un evento che unisce musica e festa natalizia, portando nel cuore della città l’energia coinvolgente del gospel. Un’occasione imperdibile per condividere lo spirito del Natale in musica.

A cura di Eventi in Musica [email protected]

