Al via la Gold Card il visto Usa per la cittadinanza accelerata | quanto costa e dove richiederlo

La Casa Bianca ha annunciato la nuova Trump Gold Card, un visto USA che offre un percorso di cittadinanza accelerato per chi investe almeno 1 milione di dollari nel paese. Questo innovativo programma mira a facilitare l’ingresso e la permanenza di investitori internazionali, aprendo nuove opportunità per chi desidera stabilirsi negli Stati Uniti. Ecco cosa sapere sui costi e le modalità di richiesta.

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata. La Casa Bianca ha lanciato la Trump Gold Card, un nuovo visto pensato per chi può investire almeno 1 milione di dollari negli Stati Uniti. Presentata come una corsia veloce verso la residenza e poi la cittadinanza, arriva mentre l’amministrazione Trump sta inasprendo la propria politica migratoria, con deportazioni di massa, sospensione delle domande da 19 Paesi e costi sempre più alti per i visti di lavoro. La Gold Card apre invece un canale privilegiato agli immigrati ricchi. Cos’è la Gold Card e come si richiede. Donald Trump (Ansa). Secondo il portale ufficiale trumpcard. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via la Gold Card, il visto Usa per la cittadinanza accelerata: quanto costa e dove richiederlo

Club America, selezione all'ingresso. Per i super ricchi c'è la Trump Gold Card (di M. Tonti) Vai su X

Christmas Glam Cards 2025 Questo Natale regala bellezza, lusso e vantaggi extra! Silver Card – 250€ (+50€ bonus) Gold Card – 400€ (+100€ bonus) Platinum Card – 800€ (+240€ bonus) – La più conveniente di tutte! Perché sceglierle? Trasf - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Trump lancia la Gold Card | 1 milione di dollari per ottenere il visto Usa

Leggi anche: Usa Trump annuncia l’avvio della gold card per la residenza

Trump lancia la Gold Card: 1 milione di dollari per ottenere il visto Usa - La nuova carta lanciata da Trump offre un visto USA rapido per ricchi. Segnala ilfattoquotidiano.it

Trump Gold e Platinum Card, al via le candidature: come funziona e quanto costa la residenza Usa - Lanciato il sito che descrive il contributo milionario richiesto come “prova del beneficio sostanziale che l’individuo apporterà agli Stati Uniti”. Secondo italiaoggi.it