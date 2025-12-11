Al via il bando per la Borsa di Studio Angiolino e Giovanni Acquisti dedicata al tema della Nonviolenza

È aperto il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, rivolta a studenti impegnati nello sviluppo di tesi di laurea magistrale sul tema della Nonviolenza. L’iniziativa mira a sostenere e promuovere approfondimenti e ricerche in questo ambito, offrendo un’opportunità concreta ai giovani studiosi delle Università e degli Istituti Superiori italiani.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Al via la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” per Tesi di Laurea magistrale discussa in un’Università o Istituto Universitario Superiore (Scuola di perfezionamento, Facoltà teologica, ecc.) sul tema LA NONVIOLENZA. L’argomento può essere trattato sotto uno specifico settore accademico di studi, ad esempio: economico, filosofico, giuridico, pedagogico, politologico, psicologico, scientifico, sociologico, storico o teologico. Saranno presi in considerazione gli elaborati in lingua italiana, o debitamente tradotti, relativi agli ultimi tre anni accademici, inviati entro il 10 Dicembre 2026 alla Segreteria del Premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

